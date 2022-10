Gabigol é um dos grandes nomes do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/10/2022 14:58

Rio - A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, os nomes que concorrerão ao "Best Of The Tournament 2022", prêmio dado ao melhor jogador da Libertadores. O Flamengo conta com três atletas na lista: Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. A principal surpresa foi a ausência de Gabigol.

Além do trio rubro-negro, também estão na disputa Vitor Roque e David Terans, ambos do Athletico-PR. O Furacão será o adversário do time carioca na decisão do torneio, no dia 29 de outubro, em Guayaquil.

Desde que o prêmio foi criado, em 2019, o Flamengo o conquistou em duas oportunidades. No ano de estreia, Bruno Henrique foi o escolhido, e em 2021, apesar do vice-campeonato, Gabigol levou a melhor. Em 2020, o título ficou com Marinho, que atualmente defende o Flamengo, mas na época jogava pelo Santos.

Anel dado ao melhor jogador da Libertadores tem 28 gramas de ouro 18 quilates e 125 diamantes Divulgação O melhor jogador da Libertadores levará para casa um anel com 28 gramas de ouro 18 quilates e 125 diamantes. A votação é popular e o resultado será divulgado na cerimônia de premiação, logo após a decisão.