Maracanã voltou a ser palco de grandes festas da Nação - Paula Reis / Flamengo

Maracanã voltou a ser palco de grandes festas da NaçãoPaula Reis / Flamengo

Publicado 14/10/2022 20:19

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG no Maracanã, às 20h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal "Premiere".

Cabe destacar que o técnico Dorival Júnior poupará boa parte da equipe titular para a decisão da Copa do Brasil. A única exceção é João Gomes, que recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora da finalíssima.

Outra novidade na equipe que vai enfrentar o Galo é a presença de Matheuzinho no meio-campo. Dessa forma, o uruguaio Varela será o titular da lateral direita.

Um provável Flamengo para a partida contra o Atlético-MG tem: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Matheuzinho e Victor Hugo; Marinho, Cebolinha e Matheus França.