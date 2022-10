Torcida do Flamengo durante treino aberto no Maracanã, em 2018 - Staff Images / Flamengo

Publicado 14/10/2022 19:10

Rio - O Flamengo não irá realizar treino aberto para a torcida no Maracanã antes da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. Em contato com o portal "Coluna do Fla", um dirigente rubro-negro, que não teve seu nome revelado, descartou qualquer possibilidade disso acontecer.

Inicialmente, a diretoria do Flamengo chegou a considerar a possibilidade de abrir os portões do Maracanã para um treinamento, como admitiu recentemente o vice de futebol do clube, Marcos Braz. No entanto, a ideia foi abortada.

"Eu sou a favor, muito a favor e vou trabalhar para que se tenha um treino aberto do Flamengo no Maracanã. Temos a vontade de fazer esse evento, mas o que estamos pensando, hoje, são nesses três jogos do Brasileirão e as duas partidas da Copa do Brasil. Posteriormente a isso, se for possível, a gente vai tentar fazer. Poderia ser depois das finais da Copa do Brasil", disse Braz no fim de setembro, ao podcast "Fala, Camarada".

Antes da final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a campo neste sábado. O time de Dorival Júnior enfrenta o Atlético-MG, às 20h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão.