Torcida do Flamengo fazendo sua festa no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/10/2022 18:10

Rio - O Maracanã deve receber um bom público para a partida entre Flamengo e Atlético-MG, neste sábado, às 20h30, pela 32ª rodada do Brasileirão. Até o fim da tarde desta sexta-feira, 40.526 ingressos foram vendidos para o confronto. O setor norte está esgotado.

Com foco na final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, Dorival Júnior deve mandar a campo um time todo formado por reservas. A provável escalação do Flamengo tem Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, João Gomes, Matheuzinho, Victor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 52 pontos. Se manter entre os quatro primeiros do Brasileirão seria importante para o Rubro-Negro não depender da conquista da Copa do Brasil ou da Libertadores para garantir vaga na competição continental ano que vem.