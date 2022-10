Nascidos em 2005, jovens serão testados e poderão integrar time sub-17 - Reprodução: Twitter/FlaZoeiro

Rio - O Flamengo captou jovens que disputaram a final da Taça das Favelas, ocorrida no último sábado, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Responsável pela formação de grandes jogadores como Lucas Paquetá e Vinicius Júnior, o Rubro-Negro encaminhou cinco atletas para uma avaliação no clube. As informações são do "FlaZoeiro".

Na lista, quatro jogadores são do time campeão, o Muquiço, de Deodoro. O goleiro Kayke Alves, o meia-atacante Juan Diego, e os pontas Richard Fernandes e Patrick. Já do vice, o CRB Dick, de São João de Meriti, o Rubro-Negro optou apenas pelo atacante William Santos. Captados pelo Departamento de Scout do clube, os cinco jovens são nascidos em 2005 e podem integrar o time sub-17.

Destaque da partida, Juan Diego foi o autor do gol do título. Além do clube de Deodoro, o jovem teve passagem por América-RJ, São Cristóvão, Bangu e Cabofriense. Já Richard Fernandes levou a melhor como artilheiro da competição, com cinco gols, e foi eleito o melhor jogador do torneio. Antes, ele passou por clubes como Bangu, Cabofriense e Madureira.

Outro destacado, Patrick teve passagem pelo Boavista-RJ. Além dele, Kayke Alves teve experiência em dois clubes em São Paulo, o Mauá e Suzano. O goleiro chama a atenção pela sua altura de 1,87 metros. E, o único vice chamado, William Santos é torcedor do Flamengo e realiza um sonho de infância.