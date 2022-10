Guga é lateral-direito do Atlético-MG - FOTO: PEDRO SOUZA / ATLÉTICO

Publicado 13/10/2022 19:33

O Atlético-MG encara a partida contra o Flamengo como uma decisão. É o que revelou o lateral-direito Guga, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Durante a conversa, o jogador citou a rivalidade entre os dois times e afirmou que sair do Maracanã com a vitória "daria mais um gás" para o Galo na reta final do Brasileirão.

"Mais uma decisão. A gente sabe da importância desse jogo, de vencer lá. A gente sabe que não só os três pontos, mas também é um jogo que a rivalidade é muito grande. Sabemos que é importante sair de lá com a vitória, porque isso nos dará ainda mais um gás para esse final de campeonato", disse Guga.

"Então, a gente sabe da importância do jogo e vamos levar como uma decisão. Foi o pensamento desde o início da semana: levar esse jogo como uma decisão. A gente sabe da importância de vencer lá, o Cuca vem frisando muito isso. Acredito que estamos preparados para sair de lá com os três pontos", completou.

Atualmente, o Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Dessa forma, caso vença na rodada e o Athletico tropece, o Galo retorna ao G6.

O Flamengo, por sua vez, está no quarto lugar, com 52 pontos. As duas equipes se enfrentarão neste sábado, às 20h30, no Maracanã. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.