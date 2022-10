Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da Band - Reprodução/Band

Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da BandReprodução/Band

Publicado 13/10/2022 14:59

Após o empate em 0 a 0 entre Flamengo e Corinthians, no jogo de ida pela final da Copa do Brasil, Neto começou o programa "Os Donos da Bola" revoltado com a arbitragem. O corintiano deu a entender que o clube carioca está sendo ajudado na luta pelo título da competição.

"Se fosse contra o Juventude, seria pênalti. Se fosse para o Guarani, seria pênalti. Se fosse para o Santos, seria pênalti. Só não é pênalti contra o Flamengo. Tanto é que, contra o São Paulo, já tiraram o Palmeiras da jogada. Quanto tiraram o Palmeiras da Copa do Brasil com o São Paulo, o Flamengo já estava sendo ajudado. Porque se fosse o Palmeiras, quem estaria na final seriam eles. É sempre a favor do Flamengo, sempre foi, desde antes de Cristo", disse.

Em seguida, o ex-jogador e apresentador aconselhou o presidente do Corinthians a nem viajar para a partida de volta. Neto, mesmo que destacando a atuação da arbitragem, ressaltou a superioridade rubro-negra dentro da Neo Química Arena.

"Pode entregar a taça. Duílio, não vai para o Rio. Pode entregar para os caras. Inclusive, ontem, o Flamengo mereceu ganhar o jogo nos 90 minutos. Já é campeão. Parabéns ao Flamengo", falou.



O lance que gerou indignação por parte dos torcedores do Corinthians foi um toque no braço do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O apresentador da Band argumentou que, dentro do critério brasileiro, deveria ter sido marcado um pênalti.



"Esse pênalti é "made in Brazil", porque em qualquer lugar do mundo não seria. Na Inglaterra, não seria. Na Itália, não seria. Mas aqui todos dão", explicou Neto.



O jogo de volta da final da Copa do Brasil será disputado na próxima quarta-feira (19), às 21h45, no Maracanã.