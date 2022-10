Braulio da Silva Machado - Cesar Greco/Palmeiras

Braulio da Silva Machado Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 13/10/2022 12:54

O árbitro Braulio da Silva Machado justificou o cartão amarelo aplicado para João Gomes, do Flamengo, durante o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Na súmula, ele interpretou a entrada do volante em Fagner, do Corinthians, como "de maneira temerária".

"Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa de bola", escreveu o árbitro na súmula da partida.

Vale lembrar que João Gomes estava pendurado. Dessa forma, desfalcará o Rubro-Negro no confronto da volta. Nas redes sociais, tanto os torcedores quanto o próprio jogador ficaram na bronca com o árbitro.

"Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão, isso monstra que não tá preparado pra apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a irresponsabilidade de tirar um jogador da final", escreveu João Gomes.

Em tempo: sem o volante, o Flamengo volta a enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Como a partida de ida terminou em 0 a 0, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.