Troféu da Libertadores de 2022 será entregue na final de Guayaquil, no Equador - Conmebol/Divulgação

Publicado 13/10/2022 15:28 | Atualizado 13/10/2022 15:34

Rio - A Conmebol resolveu atender ao pedido do Flamengo e irá reduzir em 600 dólares, a partir desta quinta-feira, o valor dos pacotes vendidos para a final da Libertadores, contra o Athletico-PR, no dia 29, em Guayaquil. O acordo aconteceu durante uma visita do presidente Rodolfo Landim à cidade equatoriana para tratar detalhes da decisão. As informações são do site "GE".

O pacote comercializado pela Conmebol é vendido em parceria com a agência ABSOLUT Sport. Antes, os valor cobrado era de 3.995 dólares. Após o encontro de Landim com membros da entidade, ficou definido que o preço cairá para 3.395 dólares. Os pacotes neste novo valor contemplam voo fretado direto sem escalas, traslado terrestre e hospedagem em Guayaquil. Caso queira o pacote com ingresso, o torcedor terá que pagar 3.695 dólares.

Landim embarcou para Guayaquil após acompanhar o empate em 0 a 0 com o Corinthians, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O mandatário viajou acompanhado do supervisor Gabriel Skinner para reuniões com as autoridades locais para falar sobre a final continental.