Torcedor que arremessou bomba passará por audiência de custódiaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/10/2022 10:53

Um torcedor do Flamengo foi detido na Neo Química Arena por arremessar uma bomba de pequeno porte em direção ao espaço reservado aos corintianos durante o empate sem gols entre Corinthians e Fla, pelo confronto de ida da final da Copa do Brasil.

A fim de revidar, outros três torcedores do Timão tentaram invadir a divisão e entrar no espaço reservado aos rubro-negros, mas acabaram entrando em conflito com os policiais que faziam o cordão entre as torcidas.



Segundo informações obtidas pelo LANCE!, a bomba arremessada pelo flamenguista caiu ao lado da namorada de um dos corintianos detidos, que ficou enfurecido e tentou ir para cima e invadir o local onde estavam os rivais.



O torcedor do Timão, sua namorada e um outro corintiano, que apareceu durante a confusão, entraram em conflito com os policiais, que teriam reagido com força progressiva para impedir que invadissem o ponto onde os flamenguistas estavam.



Em depoimento no Juizado Especial Criminal (Jecrim), os corintianos alegaram que os policiais utilizaram de força ostensiva. Um dos torcedores teve ferimentos leves na cabeça em que afirma ter sido resultado de golpes dados pelos militares. Os profissionais de segurança, no entanto, dizem que a lesão ocorreu porque o torcedor bateu a cabeça em uma placa. O corintiano que foi detido por se envolver na tentativa de ajudar o torcedor que ficou indignado em nome da namorada também teve ferimentos leves, mas no joelho.



Ambos passaram pelo Instituto Médico Legal (IML) instalado na Neo Química Arena.



Os três corintianos responderão, além de provocação de tumulto, também por desacato à autoridade. Os próprios torcedores admitiram que, no calor da emoção, xingaram os policiais.



Já o flamenguista foi autuado por provocação de tumulto. As autoridades presentes no estádio solicitaram à perícia a investigação do material lançado ao setor corintiano, que constataram que o era de pequeno porte. Caso fosse de maior periculosidade a tendência é que ele respondesse por um crime mais grave.



Todos passarão pela audiência de custódia e serão liberados para responderem o processo em liberdade. A tendência é que eles tenham que pagar multa.