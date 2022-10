Dorival - Marcelo Cortes / Flamengo

São Paulo - O primeiro jogo da final da Copa do Brasil terminou em um empate sem gols entre Corinthians e Flamengo. Ao fim da partida, o treinador Dorival Júnior analisou a partida e afirmou que o clube carioca teve uma grande atuação na partida realizada em São Paulo.

"Acho que nós fizemos grande partida no todo. Era jogo que exigiria, como exigiu, concentração muito grande, em que qualquer falha, qualquer erro poderia ser fatal. E talvez tanto uma quanto outra equipe não se expuseram tanto porque nós ainda teremos 90 minutos em jogo com igualdade de condições em que tudo pode acontecer", disse.

Com o empate sem gols, ambas as equipes entram em campo sem vantagem na partida da próxima semana no Maracanã. O Flamengo terá a oportunidade de disputar a decisão no Maracanã. Dorival não vê favoritos para o duelo.

"Olha, é um clássico do futebol brasileiro, são duas grandes equipes. Chegaram onde chegaram não foi por acaso. Sinceramente, não tem favorito. Não adianta aqui buscarmos condição diferenciada, temos que jogar com muito cuidado. O Corinthians naturalmente vai fazer outro tipo de jogo no Maracanã, mas não vai deixar de ser equipe perigosa, constante, regular como vem sendo nas últimas apresentações, principalmente jogando aqui dentro. Tem evoluído muito desde nosso último encontro. É uma equipe que cresceu demais", afirmou.