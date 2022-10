João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

João GomesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/10/2022 22:18

O Flamengo já tem uma baixa confirmada para o jogo da volta da final da Copa do Brasil. Isso porque João Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo durante a partida desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e precisará cumprir suspensão automática no confronto da volta.

O lance que rendeu a punição ao volante do Rubro-Negro aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o jogador cometeu falta em Fagner no meio-campo. Atualmente, o substituto imediato é o chileno Vidal.

Em tempo: Sem João Gomes, Flamengo e Corinthians voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, também às 21h45, no Maracanã.