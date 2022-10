Renato Augusto, meia do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rio - Ídolo do Corinthians, Renato Augusto disse que foi rejeitado ao tentar voltar para o Flamengo, time que o revelou, em duas oportunidades. Em entrevista à ESPN, o meia contou que se ofereceu ao Rubro-Negro em 2012, quando estava no Bayer Leverkusen e tentava voltar ao Brasil, e em 2014, quando estava na reserva do Corinthians. Em ambas teve seu nome vetado.

''Quando eu vim para o Corinthians pela primeira vez em 2013, na época teve uma troca de presidência, não lembro direito, acabou não acontecendo e apareceu o Corinthians. Então eu optei pelo Corinthians. Em 2014 começou um assunto de que eu poderia sair emprestado para o Botafogo e eu falei: 'Não. Se for para sair emprestado, eu prefiro ir para o Flamengo'. Eu bati no Flamengo e eles não quiseram. Foi uma opção deles'', disse Renato.

Apesar disso, o camisa 8 do Timão garante que, em 2021, quando voltou da China, não houve nenhuma conversa com o Flamengo.

''Dessa última vez agora eu estava livre, o Flamengo não demonstrou interesse e o Corinthians demonstrou. Eu conversei com o Duilio e automaticamente já estava apalavrado com o Corinthians'', afirmou.

Flamengo e Corinthians fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena.