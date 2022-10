Dorival Junior se prepara para sua segunda final de Copa do Brasil - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 12/10/2022 10:14

Um dos treinadores mais tradicionais do futebol brasileiro nas últimas décadas, Dorival Júnior chega a mais uma final de Copa do Brasil nesta quarta-feira (12). No comando do Flamengo para enfrentar o Corinthians, o comandante também enxerga mais do que uma oportunidade de conquistar o tetracampeonato da competição para o Flamengo: conquistar seu segundo título de expressão no cenário nacional.

Há 12 anos, Dorival Júnior comandou uma geração de jovens que encantaram o país com um futebol ofensivo, veloz, alegre e dominante. O treinador levou Neymar, Paulo Henrique Ganso, Robinho e o restante do elenco lendário do Santos para o título da Copa do Brasil em 2010, batendo o Vitória na finalíssima para levantar a taça.

Um ano antes de levantar o caneco com o Santos, Dorival bateu na trave de chegar na final da competição. Em 2009, o treinador do Vasco, que estava em sua primeira Sèrie B, parou na semifinal contra o Corinthians após dois jogos bem equilibrados. O mesmo clube paulista, que enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, acabou indo para a final e conquistou a competição.



No entanto, a conquista do ano de 2010 acaba por ser a única em âmbito nacional no currículo de Dorival. Além da Copa do Brasil, o treinador também conquistou o Campeonato Catarinense pelo Figueirense em 2004, o Campeonato Pernambucano pelo Sport em 2006, o Campeonato Paranaense pelo Coritiba em 2008, a Série B pelo Vasco em 2009, o Campeonato Paulista em 2010 e 2016 pelo Santos, o Campeonato Gaúcho pelo Internacional em 2012 e o o Campeonato Paranaense pelo Athletico em 2020. Além disso, ele conquistou a Recopa Sul-Americana pelo Internacional em 2011.

Flamengo e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (12) na Neo Química Arena às 21h45. O segundo e decisivo jogo será disputado no dia 19, quarta-feira, diretamente do Maracanã.