Rio - O Flamengo inicia nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, sua busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. A final terá um gosto especial para Diego Ribas, que vive seus últimos momentos com a camisa do clube e voltará a disputar uma decisão do torneio após cinco anos. Em 2017, o meia fez parte do time que ficou com o vice-campeonato e foi um dos jogadores que perderam pênalti na decisão contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Diego foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2017 com o Flamengo Lucas Figueiredo/CBF Caso seja campeão da Copa do Brasil, Diego irá coroar sua trajetória vitoriosa com a camisa do Flamengo. No cenário nacional, a competição é a única que o jogador de 37 anos não conseguiu conquistar pelo Rubro-Negro. Desde que chegou ao clube, em 2016, o meia já faturou cinco títulos do Carioca, dois do Brasileirão e dois da Supercopa do Brasil. Além disso, colecionou triunfos internacionais, como a Libertadores de 2019, quando deu passe para o segundo gol de Gabigol na decisão, e a Recopa de 2020. Ao todo, são dez títulos pelo clube da Gávea.

"Desde a minha chegada foram muitas disputas de títulos, muitos objetivos alcançados. Na minha vida, e na do grupo também, trabalhamos com o que pode vir, com a próxima vitória, próximo título e não se está faltando algo. Nosso DNA é buscar títulos e ficarmos cada vez mais marcados nesse clube gigantesco. A motivação é enorme porque continuamos sendo competitivos. Estou muito motivado com essa possibilidade de conquistar mais um título", disse Diego durante o sorteio de mando da final da Copa do Brasil, no último dia 20.

Primeiro nome de impacto contratado após a reestruturação do clube, Diego teve um bom início e se tornou um dos principais nomes do time, mas foi perdendo espaço com o fortalecimento do elenco ao longo dos anos e viveu uma relação de altos e baixos com a torcida. Mesmo sendo opção no banco de reservas,, o camisa 10 nunca deixou de ser um dos líderes do elenco e respeitado por todos no clube.

Atualmente, Diego Ribas integra o time B do Flamengo, que vem sendo utilizado por Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, e tem sido alvo de críticas por parte da torcida. No último sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, teve uma atuação ruim e falhou diretamente no gol marcado pelo Dourado.

Com contrato apenas até o fim do ano, Diego não terá seu vínculo com o Flamengo renovado. O meia ainda não decidiu se irá ou não encerrar sua carreira, mas descartou qualquer chance de atuar em outro clube brasileiro. Além da Copa do Brasil, o meia também tem chance de conquistar mais uma Libertadores. No dia 29, o Flamengo enfrentará o Athletico-PR pela decisão do torneio continental, em Guayaquil, no Equador.