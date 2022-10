Matheuzinho - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/10/2022 17:09 | Atualizado 11/10/2022 17:10

Rio - Lateral-direito mais marcante da história recente do Flamengo, Léo Moura opinou sobre a disputa no elenco atual pela posição. Em entrevista ao canal "Donas da Mesa", o ex-jogador disse que, neste momento, daria mais oportunidades a Matheuzinho, apesar da evolução de Rodinei ao longo da temporada.

“Eu gosto muito do Matheuzinho. Gosto muito do Rodinei também, mas hoje, se eu fosse o treinador, optaria pelo Matheuzinho. Na minha visão, ele precisa de sequência. Foi o que aconteceu com o Rodinei. Ele (Rodinei) teve sequência e hoje você vê que ele cresceu de nível”, disse Léo Moura.

Nesta quarta-feira, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, Rodinei será mantido por Dorival no time titular. Além do camisa 2 e de Matheuzinho, o treinador também tem Varela no elenco como opção para a posição.