Técnico Dorival Júnior não tem problemas no grupo para a primeira final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/10/2022 14:53

Apesar da morte do pai, Erasmo, Arturo Vidal está confirmado entre os relacionados do Flamengo para a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12), em São Paulo.

Até mesmo Bruno Henrique, que se recupera de grave lesão no joelho direito, foi incluído na lista de 30 jogadores que viajam.



Sem problemas físicos, o técnico Dorival Júnior manteve a escalação titular no treino na manhã desta terça-feira: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.



Veja a lista de relacionados do Flamengo