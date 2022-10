Jayme de Almeida - Gilvan de Souza / Flamengo

Três vezes campeão da Copa do Brasil, o Flamengo inicia a busca pelo tetra nesta quarta-feira. O Rubro-Negro enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, às 21h30, pelo jogo de ida. Por isso, o O DIA conversou com Jayme de Almeida, último treinador a conquistar a competição pelo Fla.

Quando ele assumiu, em 2013, o Flamengo passava por uma reestruturação e não vinha bem no Brasileirão. Jayme contou que a maior preocupação da diretoria, naquele momento, era de que o time não fosse rebaixado. Além disso, revelou o jogo que foi a virada de chave para o Rubro-Negro conquistar o título da Copa do Brasil.

"O Flamengo estava em uma situação muito difícil, estava brigando para não entrar na zona de rebaixamento. E, naquele momento, todo aquele projeto que eles tinham em relação a sanar as dívidas do Flamengo para preparar o clube para o crescimento, a preocupação – disparado maior – era o time não cair para a segunda divisão", revelou Jayme.

"A coisa mudou naquele jogo contra o Botafogo da Copa do Brasil, nas quartas de final, que foi 1 a 1 e, depois (confronto da volta), ganhamos de 4 a 0. Nosso time jogou muito bem. Aí, o que era só para não deixar cair, todo mundo viu a possibilidade... A cobrança pela Copa do Brasil também ficou evidente", completou.

BASTIDORES DE QUANDO ASSUMIU

Em 2013, o Flamengo teve outros três técnicos até Jayme de Almeida ser efetivado como o treinador do time. Foram eles: Dorival Júnior, Jorginho e Mano Menezes, nesta ordem.

Mano pediu demissão no dia 19 de setembro, pouco mais de três meses após assumir o Fla. O anúncio da demissão, inclusive, foi feito pelo próprio treinador logo após a derrota em casa para o Athletico por 4 a 2.

"Acabo de ter uma reunião com todos e comuniquei oficialmente que não sou mais técnico do Flamengo. Primeiro informei ao Paulo Pelaipe. Depois do jogo, fiz o comunicado a todos os jogadores. Estávamos fechando um ciclo de quatro meses e senti no resumo do jogo de hoje que não consegui passar para esse grupo aquilo que penso de futebol. E quando é assim, é porque o técnico precisa sair. Com essa visão, tomei essa decisão difícil e inédita na minha carreira, mas julgo ser a mais correta neste momento para que o Flamengo trilhe outro caminho que não seja esse, mais perto da zona de rebaixamento do que na parte de cima da tabela", disse Mano, na época.

Jayme de Almeida admitiu que o clima no vestiário após a saída de Mano Menezes era "muito ruim". Assim, ele afirmou que a maior preocupação foi levantar o astral do grupo.

"Foi um dos piores climas que eu vi na equipe em relação a forma como o Mano saiu. O Flamengo não vinha bem, e o Mano deu aquela declaração. Não que ele tivesse ofendido os jogadores, mas falando que os jogadores não entendiam o que ele pretendia e, por isso, estava saindo. Ficou um mal-estar, o pessoal começou também a brincar, falando que os jogadores do Flamengo não tinham inteligência, mas não foi isso que o Mano quis dizer. Era um ambiente muito ruim, muito baixo astral. Minha preocupação maior foi levantar o astral do grupo, porque com astral ruim nada se consegue", contou.

Vale lembrar que Jayme chegou ao Flamengo em 2010 para trabalhar com o então técnico Vanderlei Luxemburgo. Dessa forma, os três anos de casa e o conhecimento que tinha do elenco foram importantes para implantar seu trabalho na equipe.

"Eu trabalhava no Flamengo desde 2010. Eu e o Vanderlei Luxemburgo (técnico do time na época) jogamos juntos desde garotos, a gente tinha muita amizade. E era uma ideia do Vanderlei de que trabalhasse com ele. Já havia três oportunidades que não tinham dado certo. Dessa vez, em 2010, eu fui para o Flamengo. Então, já estava lá há três anos. Isso me ajudou muito nesse momento difícil porque eu conhecia todo o grupo. Conhecia os jogadores e os jogadores me conheciam, já sabiam do modo como eu lidava com eles".

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE JAYME AO O DIA

O DIA: O Flamengo fará a final da Copa do Brasil em casa, diante do seu torcedor. O quão importante é disputar o jogo da volta no Maracanã diante da Nação?

"O que se viu foi que a torcida do Flamengo, depois daquele momento de insegurança da equipe... A equipe realmente se transformou naquela vitória de 4 a 0 sobre o Botafogo, voltou a confiança, voltou tudo. E aquele dia no Maracanã foi uma festa, no sentido de troca entre a torcida e os jogadores, que achei muito bacana. A confiança voltou. Então, o fator fundamental dos nossos jogos era jogar no Maracanã. A torcida ia, lotava. Sendo o jogo da volta da final no Maracanã, nós realmente tínhamos uma vantagem. O Maracanã com a torcida, o Flamengo ficava muito forte. No jogo da ida nós tínhamos empatado (1 a 1). Naquela época, o gol fora valia. Então, nós tínhamos duas vantagens. Era o gol que a gente tinha feito fora e jogar com o Maracanã lotado. Jogar o segundo jogo no Maracanã é uma vantagem boa para o Flamengo. Vai ter todo o ‘fator torcida’. A torcida do Flamengo é fantástica".



O DIA: Um dos grandes personagens dessa campanha do Flamengo é o técnico Dorival Júnior. Como o senhor vê o trabalho do treinador no Rubro-Negro? Acredita que o clube deve renovar com ele?

"Acho que não tem nem o que discutir. O que ele fez nesse pouco tempo de trabalho. Deu confiança para a equipe jogar. Trabalhei com ele no Flamengo em 2012/13, é um profissional de muita qualidade. E o que parecia uma coisa tão difícil, ele fez o simples: botou os jogadores na posição que eles têm uma facilidade em jogar. Em pouco tempo, o time cresceu e está fazendo uma campanha muito boa. Infelizmente, com o Paulo (Sousa) não tinha resultado e ninguém acreditava que fosse possível ganhar nada. Agora, com o Dorival está fantástico o ambiente, você vê que é um clima bacana".



O DIA: Arriscaria um palpite para a final?

"Acredito que o Flamengo tem mais chance do que o Corinthians. O Flamengo está com um time mais pronto do que o Corinthians. O Corinthians está conseguindo crescer, está montando uma equipe, a equipe está começando a se entender melhor, só tem bons jogadores. Vai ser uma grande final. Mas eu vejo um favoritismo maior para o Flamengo. Acho que o Flamengo leva vantagem, além de tudo o segundo jogo é aqui no Maracanã.