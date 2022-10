Elenco do Flamengo está pronto para a decisão da Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/10/2022 13:22

Nesta quarta-feira (12), o Flamengo dá início a uma à fase decisiva na temporada, com a partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, em São Paulo. Será o primeiro passo para encerrar uma sequência incômoda de cinco vices, que pode terminar na próxima semana, com o confronto de volta.



Último título do Flamengo foi o Carioca de 2021



Acostumada a gritar 'É campeão' desde 2019, a torcida rubro-negra está com o grito entalado na garganta há um ano e cinco meses. A última vez foi em 22 de maio de 2021, na final do Carioca vencida em cima do Fluminense.

Ainda na temporada passada, o Flamengo foi vice do Brasileirão, ficando 13 pontos atrás do Atlético-MG (84 a 71).

Maior decepção



Mas a derrota mais sofrida foi na final da Libertadores, para o Palmeiras. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Deyverson aproveitou falha de Andreas Pereira para marcar o gol do título palmeirense na prorrogação.



Já em 2022, foram três vices. O primeiro foi no início da temporada, ao perder nos pênaltis a Supercopa do Brasil para o Atlético-MG (8 a 7), após empate em 2 a 2.



Pelo Campeonato Carioca, o Rubro-Negro ficou em segundo lugar na Taça Guanabara, a dois pontos do Fluminense (28 a 26). E na decisão estadual, nova perda do título para o Tricolor após derrota por 2 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta.