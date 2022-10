Vidal participou do treino do Flamengo mesmo com a notícia da morte do pai - Marcelo Cortes / Flamengo

Vidal participou do treino do Flamengo mesmo com a notícia da morte do paiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/10/2022 12:26 | Atualizado 11/10/2022 12:51

Erasmo, pai de Arturo Vidal, do Flamengo, foi encontrado morto no Clube Hípico de Santiago na manhã desta terça-feira (11). A causa da morte ainda não foi divulgada, mas segundo informação do clube chileno, em nota oficial, ele teve uma parada cardíaca.

Erasmo estava no clube para cuidar dos cavalos do filho. Médicos tentaram reanimá-lo e uma ambulância foi ao local, mas não houve sucesso na tentativa.



Vidal treinou com o grupo no Ninho do Urubu de manhã já sabendo da morte do pai. A delegação rubro-negra embarca para São Paulo às 16h desta terça-feira e o chileno será relacionado para a final da Copa do Brasil, quarta-feira contra o Corinthians. Os companheiros estão ajudando a dar suporte a ele.

O Flamengo divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos! #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 11, 2022

Ainda de acordo com a imprensa chilena, Vidal e o pai têm um relacionamento distante, desde que Erasmo deixou a família quando o jogador tinha apenas cinco anos.