Gabigol comemorando o título da Libertadores de 2019Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 12/10/2022 10:15

A geração vitoriosa do Flamengo tem bagagem, mas está a poucas horas de disputar uma final inédita. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, às 21h45, pelo jogo de ida da decisão da Copa do Brasil.

O grupo formado em 2019, que já entrou para a história do clube, ainda não disputou uma final nesta competição. Por isso, abaixo, O Dia relembra todas as decisões - internacionais, nacionais e estaduais - jogadas pelo Fla desde 2019:

FINAIS INTERNACIONAIS

Das quatro finais de Libertadores possíveis neste período, o Flamengo chegou em três. Foi campeão em 2019, no Peru (bateu o River Plate), ficou com o vice em 2021, no Uruguai (perdeu para o Palmeiras), e agora disputará a de 2022, no Equador (contra o Athletico).

Como venceu a Libertadores 2019, o Rubro-Negro garantiu vaga no Mundial de Clubes do mesmo ano. Na semifinal, o Flamengo derrotou o Al-Hilal por 3 a 1 e avançou à final. Entretanto, na decisão, perdeu para o Liverpool por 1 a 0 e ficou com o vice.

Além disso, o Fla se classificou para a Recopa Sul-Americana 2020. Depois de empatar com o Independiente del Valle em 2 a 2 no jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o confronto da volta por 3 a 0 e conquistou o título até então inédito.

FINAIS NACIONAIS

O Flamengo disputou três vezes a Supercopa do Brasil neste período. Como conquistou o Brasileirão em 2019 e em 2020, o Rubro-Negro disputou as edições de 2020 e 2021 - venceu a primeira, contra o Athletico, e a segunda, contra o Palmeiras.

No ano de 2021, o Fla não conquistou a Copa do Brasil nem o Campeonato Brasileiro. Ambas as competições foram vencidas pelo Atlético-MG. Mesmo assim, o Flamengo foi o vice do Brasileirão e, por causa do regulamento nesse cenário, se classificou para a decisão da Supercopa do Brasil. Nos pênaltis, o Rubro-Negro perdeu para o Galo.

FINAIS ESTADUAIS

Em 2019, o Flamengo chegou à decisão e foi campeão da Taça Rio. Dessa forma, se classificou para fazer a final do Campeonato Carioca contra o Vasco. O Rubro-Negro venceu os dois jogos por 2 a 0 e levantou o título.

Em 2020, o Fla chegou à final e foi campeão da Taça Guanabara ao bater o Boavista por 2 a 1 em jogo único. O time também chegou à final da Taça Rio, mas acabou derrotado para o Fluminense nos pênaltis. Na decisão do Carioca, contra o Tricolor, o Flamengo venceu as duas partidas e levou o título para casa.

Em 2021, o formato da competição foi diferente. Depois de uma disputa por pontos corridos, os quatro melhores times se classificariam para a fase semifinal do Campeonato Carioca. O Fla terminou em primeiro, avançou à decisão e venceu o Fluminense no placar agregado por 4 a 2.

Em 2022, o formato se manteve. O Flamengo, mais uma vez, chegou à final, mas acabou derrotado para o Fluminense no placar agregado por 3 a 1.