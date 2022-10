Arrascaeta é o grande craque do Flamengo na temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/10/2022 14:23

Rio - Apesar do pouco tempo de Flamengo, Guillermo Varela já conseguiu ter dimensão do tamanho da idolatria da torcida por Arrascaeta. Em entrevista ao programa "100% Deporte", da Rádio Sport, o lateral uruguaio falou sobre o carinho dos rubro-negros por seu colega de seleção.

“O Giorgian aqui é como o Pelé, as pessoas o amam muito. Além disso, ele deu muito, está no clube há muitos anos e as pessoas se identificam com ele. Espero poder fazer um quarto do que ele fez no Fla”, afirmou o lateral.

Varela também falou sobre como tem sido sua adaptação ao clube carioca e ao Rio.

“Você sai pelas ruas do Rio e se depara com 300 pessoas com a camisa do Flamengo, o carinho do povo é muito sentido. Não tem como não gostar do Flamengo, do que é o clube, morar no Rio, a língua, venho da Rússia, fugi da guerra e felizmente aqui é divino”, disse.

Desde que chegou ao Flamengo, Varela tem sido pouco aproveitado por Dorival Júnior. Atualmente, o uruguaio é a terceira posição para a lateral, atrás de Rodinei e Matheuzinho.