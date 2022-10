João Gomes, do Flamengo, durante a partida contra o Corinthians - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

João Gomes, do Flamengo, durante a partida contra o CorinthiansFoto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/10/2022 12:23

O volante João Gomes ficou na bronca com o árbitro Braulio da Silva Machado (FIFA-SC) pelo cartão amarelo aplicado durante o jogo de ida da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira. O jogador estava pendurado e, com a punição, desfalcará o Flamengo na partida da volta.

"Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão, isso monstra que não tá preparado pra apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a irresponsabilidade de tirar um jogador da final", escreveu João Gomes.

Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão, isso monstra que não tá preparado pra apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a inresponsabilidade de tirar um jogador da final. https://t.co/1h79nFT1SQ — João Gomes (@GomesOficial08) October 13, 2022

O lance que rendeu a punição a João Gomes aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando ele cometeu falta em Fagner no meio-campo. Atualmente, o substituto imediato é o chileno Vidal.

Em tempo: Sem João Gomes, Flamengo e Corinthians voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Como a partida de ida terminou em 0 a 0, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.