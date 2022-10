João Gomes - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/10/2022 17:23

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, o volante João Gomes, de 21 anos, está na mira de alguns clubes do futebol europeu. De acordo com informações do portal da "ESPN", o clube carioca não tem necessidades de vendas urgentes e com isso deverá rejeitar uma possível oferta de cerca de 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 77 milhões) do Bayer Leverkusen pelo jogador.

João Gomes, de 21 anos, renovou recentemente seu contrato com o Flamengo até o fim de 2027. De acordo com o site, o valor da sua multa seria algo em torno de 50 e 60 milhões de euros (um valor entre R$ 258 milhões a R$ 310 milhões). O Rubro-Negro pode aceitar negociar por um valor mais baixo, porém, alguns fatores fazem com que o clube carioca não tenha tanta pressa.

A meta estipulada no início do ano pelo Flamengo era de embolsar R$ 186 milhões com negociações. Até momentos antes do fechamento da janela da metade da temporada, o clube carioca havia embolsado apenas R$ 96 milhões. No entanto, a negociação de Lázaro para o Almería, o mecanismo de solidariedade da Fifa pela ida de Paquetá para o West Ham e as metas esportivas acabaram dando ao clube carioca uma tranquilidade maior.

Em relação a João Gomes, outros clubes além do Bayer têm feito sondagens. O Real Madrid, o Manchester United, o Liverpool e o Sevilla aparecem como possíveis interessados no jogador. Titular de Dorival Júnior, o volante vive grande momento no Flamengo.

Em seu novo contrato, João Gomes ganhou um aumento considerável e renovou até dezembro de 2027. O jovem, no entanto, já afirmou que tem como um dos seus sonhos atuar no futebol europeu. Titular de Dorival Júnior, o volante atuou em 120 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.