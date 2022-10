Monumental Isidro Romero Carbo, palco da final da Libertadores, no Equador - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/10/2022 15:15 | Atualizado 15/10/2022 15:17

Entre a madrugada de sexta-feira e manhã deste sábado, a cidade de Guayaquil teve momentos de tensão. O local da final da Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR no dia 29 de outubro, passou por um terremoto de magnitude 5,1, de acordo com a escala Richter. Segundo o Instituto Geofísico (IG) do Equador, o abalo tinha uma profundidade de 40,34 km e ocorreu a 7,88 km da cidade, sentido na costa do país.

Segundo o jornal equatoriano "El Universo", diversos moradores de Guayaquil deixaram suas casas por conta do terremoto. O IG do Equador divulgou que o evento está relacionado a uma fratura na placa oceânica sob o continente.

Além do terremoto, Guayaquil conta com outros problemas. O local viu os números de assassinatos dispararem e aumentar cerca de 136% na região onde será realizada a decisão da Libertadores. Durante a semana, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, se encontrou com o presidente do Equador, Guillermo Lasso para resolver os últimos detalhes e diminuir rumores sobre a possível mudança de local.