Publicado 15/10/2022 14:50 | Atualizado 15/10/2022 15:17

É difícil encontrar um jogador que seja unanimidade no mundo da bola e receba elogios de todos os lados. Poucos, na verdade, conseguem atingir esta alcunha. Um deles, certamente, é o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo.

Alvo frequente de elogios, o lateral rubro-negro foi alvo de elogios de um ídolo do Vasco. Pedrinho, ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, tratou de rasgar elogios ao experiente atleta e ressaltar sua inteligência em campo.

"Filipe Luis é um gênio. Ele não tem velocidade, força, não tem drible. Mas joga mais do que todo mundo, só com a cabeça", afirmou Pedrinho em participação no "Charla Podcast".

Filipe Luís chegou ao Flamengo em 2019 à pedido de Jorge Jesus e virou ídolo da torcida em pouco tempo. Desde sua chegada ao Ninho, o lateral-esquerdo já conquistou diversos títulos, como o bicampeonato do Brasileirão e a Libertadores.