Dorival - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/10/2022 20:30 | Atualizado 15/10/2022 20:32

Rio - Com contrato até o fim do ano, Dorival Júnior tem sua situação indefinida em relação ao Flamengo para o ano que vem. No entanto, de acordo com o portal "Torcedores.com", tudo isso pode mudar. Segundo o site, o presidente Rodolfo Landim teria decidido propor uma renovação ao comandante antes do fim da temporada.

Inicialmente, a ideia do Flamengo seria de esperar a definição das finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Porém, o dirigente teria chegado a conclusão de que é necessário iniciar o planejamento para a próxima temporada e a continuidade do técnico seria fundamental.

Em sua terceira passagem pelo Flamengo, Dorival já dirigiu a equipe carioca em 34 partidas, sendo 22 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O treinador, de 60 anos, também estaria sendo observado pela seleção brasileira.