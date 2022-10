Com uma lesão na coxa, Kanté desfalcará a França na Copa do Mundo de 2022 - AFP

Publicado 14/10/2022 14:11

A França já tem um desfalque confirmado para a Copa do Mundo de 2022. O volante N'Golo Kanté, do Chelsea, não ficará à disposição do técnico Didier Deschamps para o Mundial no Catar, de acordo com o jornal francês L'Équipe. O jogador tem uma lesão muscular na coxa e não entra em campo desde agosto.

Kanté sofreu uma lesão na coxa no início da temporada 2022/23, em agosto, e estava em fase final de recuperação, mas sofreu uma nova lesão no mesmo local. Um exame realizado na manhã desta sexta-feira (14) constatou que o volante não voltará a campo antes da Copa do Mundo.

O volante do Chelsea não é o único problema para o técnico Didier Deschamps. O meia Paul Pogba, da Juventus, sofreu uma grave lesão no joelho também no início da temporada, passou por cirurgia e ainda está em processo de recuperação.

Kanté e Pogba foram titulares na campanha do título de 2018. Deschamps irá anunciar a lista final no dia 9 de novembro. A França está no Grupo D com Austrália, Dinamarca e a Tunísia, e fará sua estreia no dia 22, contra os australianos.