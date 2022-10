Neto - Reprodução/Band

Publicado 14/10/2022 12:36

Rio - Neto revelou um dos motivos pelos quais carrega mágoa do atacante Neymar. Em vídeo no seu canal do YouTube, em que aparece avaliando os jogadores da seleção brasileira que estão no álbum da Copa, o apresentador revelou que o craque chegou a tratar mal um de seus filhos nos tempos em que ainda defendia o Santos.

"Aqui em casa Neymar, não tem esse negócio. Quando é pra elogiar, a gente elogia. Meu filho ama você. Que por sinal, meu outro filho [Gustavo] foi tirar foto com você no Santos, tenho essa foto até hoje de 2013", iniciou o ex-jogador.

"Você nem olhou na minha cara e nem para minha mulher, nem olhou na nossa cara. Só tirou uma foto com meu filho e nem perguntou o nome dele. Nem em 2013 você tratou meu filho bem", completou.

O ano de 2013 foi o último de Neymar com a camisa do Santos. No fim de maio, o craque fez sua última partida pelo Peixe contra o Flamengo, no Mané Garrincha, e logo depois seguiu para o Barcelona.