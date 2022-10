VAR informou ao árbitro Bráulio da Silva Machado que a bola desviou na barriga de Léo Pereira - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 14/10/2022 11:00

O Corinthians enviou um ofício à CBF nesta última quinta-feira (13) protestando contra a arbitragem da partida contra o Flamengo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na quarta (12), na Neo Química Arena. O clube paulista exigiu a punição aos árbitros de vídeo e cobrou uma "padronização de critérios".

A partida ficou marcada por um possível pênalti de Léo Pereira. O árbitro Bráulio da Silva Machado foi informado que a bola desviou na barriga do zagueiro do Flamengo antes do toque na mão e, por isso, não era necessário checar a jogada no vídeo pois era um movimento natural.

"Não estou discutindo se foi ou não pênalti. Isso é interpretação, apesar de nunca haver critério e de achar que foi pênalti claro. O que coloco é o absurdo que nos foi passado de que a bola bate na barriga e não na mão. Isso dito pelo VAR. Isso é um absurdo. Não tem como não ver que a bola bate só na mão", disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

O árbitro de vídeo estava sob responsabilidade de Rodrigo D'Alonso Ferreira, mas a informação do toque na barriga foi dada pelo assistente de vídeo Helton Nunes. Nas imagens analisadas pela cabine do VAR, não é possível ver um desvio na barriga antes do toque na mão, o que gerou uma irritação da diretoria do Corinthians.

No ofício enviado para a CBF, o Corinthians exigiu "profissionais capacitados" e "urgência na padronização de critérios", além de cobrar providências da Comissão de Arbitragem contra os árbitros de vídeo da partida. O clube alegou que a orientação da cabine do VAR foi equivocada e impediu a revisão.

Confira a nota oficial do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público para reiterar seu repúdio à conduta da equipe de arbitragem no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na noite da última quarta-feira (12) na Neo Química Arena.



Após a divulgação do áudio da análise da cabine do VAR em lance de pênalti a favor do Corinthians, confirmou-se uma sequência de falas e decisões sem qualquer conexão com o que foi visto nas imagens.



Em nenhum momento a bola bate na barriga do defensor do Flamengo - ela bate apenas no braço. A orientação passada pela cabine do VAR foi completamente equivocada e impediu qualquer revisão.



Diante de tamanha disparidade entre o que as imagens apresentaram e o que ocorreu na sequência, o Corinthians entendeu ser necessário defender seus direitos e cobrar providências da Comissão de Arbitragem.



Por isso, enviou à CBF um ofício na tarde desta quinta-feira (13) com a intenção de apontar as graves falhas, exigir profissionais capacitados e cobrar urgência na padronização de critérios.



O documento reitera nosso inconformismo com a conduta da arbitragem e reforça nossa atuação e vigilância constantes, para que o resultado das finais seja definido dentro de campo.



O clube não medirá esforços na defesa de seus legítimos interesses."