NBB - Divulgação

NBBDivulgação

Publicado 14/10/2022 09:55

Rio - O Novo Basquete Brasil (NBB), torneio que envolve as principais equipes do basquete brasileiro, está de volta, a partir deste sábado, dia 15, com força total. O duelo entre o Minas, atual campeão do “Super 8” e o Flamengo, maior vencedor da história da competição, com sete conquistas, marca o começo da competição. A partida terá transmissão do sportv.

A 15ª edição do torneio conta com a participação de equipes de sete estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná e Paraíba) e do Distrito Federal. A fase de classificação será realizada em dois turnos, classificando os 12 primeiros colocados para os playoffs.

As quatro melhores equipes da fase de classificação garantem vaga automática nas quartas de final. Disputam as oitavas os times classificados entre o quinto e o 12º lugar. A partir daí, os jogos serão eliminatórios e jogados em uma melhor de três jogos nas oitavas de final; e cinco jogos, a partir das quartas de final.