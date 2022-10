Lewandowski cravou Benzema como um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro - AFP

Publicado 13/10/2022 22:06

Dias antes da aguardada cerimônia da Bola de Ouro que vai corooar o melhor jogador do mundo do ano de 2022, começam os rumores sobre quem deve ser escolhido como o melhor do mundo. Logo, os próprios atletas começam a tocar neste assunto dando seus palpites.

Um dos atletas que falaram sobre o assunto é o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, O camisa 9 catalão não se esquivou do questionamento e escolheu Karim Benzema, 9 do Real Madrid, como provável vencedor. Mas sem fazer uma pequena brincadeira, é claro.

"Sim, provavelmente ele (Benzema) é um dos favoritos. Claro, a não ser que cancelem, provavelmente ele vai ganhar", afirmou Robert.

A brincadeira de Lewandowski, na verdade, se remete a um episódio que lhe marcou negativamente. Após uma grande temporada no ano de 2020, o polonês era o favoritíssimo a vencer a Bola de Ouro, mas o prêmio acabou cancelado por conta da pandemia. Desde então, ele não conseguiu vencer a premiação.