Byron Castillo, do Equador, foi acusado de usar documento falso nas Eliminatórias da Copa do CatarDivulgação / Equador

Publicado 13/10/2022 19:09

O polêmico caso envolvendo o lateral Byron Castillo, do Equador, está perto de um final. Depois de ter insucesso nas tentativas de provar uma irregularidade na escalação do jogador da La Tri, o Chile vai agora ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), instância máxima para julgamento. A informação foi publicada pela "Reuters".

De acordo com a agência de notícias, o TAS vai ouvir os chilenos entre os dias 4 e 5 de novembro para tomar a decisão na sequência. Vale lembrar que a Copa do Mundo começa no dia 20 do próximo mês, e os equatorianos estão no Grupo A, ao lado de Qatar, Holanda e Senegal.

Caso a decisão seja favorável aos chilenos, a La Roja pode entrar no primeiro grupo do Mundial, fazendo, inclusive, o jogo de estreia contra os donos da casa.

O Chile entrou com o recurso no TAS no fim de setembro, junto com o Peru, que ficou em quinto nas Eliminatórias Sul-Americanas, mas caiu na repescagem para a Austrália. Na Fifa, a decisão foi favorável ao Equador.

No dia 12 de setembro, o jornal "Daily Mail", da Inglaterra, divulgou um áudio supostamente de Byron Castillo alegando a irregularidade. O portal revelou ainda imagens que seriam dos documentos do atletas e afirmou que a Federação Equatoriana de Futebol poderia ter acobertado o caso.