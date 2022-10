McTominay comemora gol que deu a vitória ao Manchester United sobre o Omonia - Foto: Oli SCARFF / AFP

McTominay comemora gol que deu a vitória ao Manchester United sobre o OmoniaFoto: Oli SCARFF / AFP

Publicado 13/10/2022 19:05

O Manchester United não desistiu da vitória contra o Omonia e foi recompensado no fim. Nesta quinta-feira, os Red Devils marcaram nos acréscimos e bateram o time do Chipre por 1 a 0 no Old Trafford, pela quarta rodada do Grupo E da Liga Europa.

O único gol da partida foi marcado por McTominay, aos 48 minutos da etapa complementar. Sancho invadiu a área pelo lado esquerdo, fez boa jogada individual e tentou a finalização. A bola bateu na zaga e sobrou para o volante, que teve tranquilidade para dominar, ajeitar e bater firme para abrir o placar.

Cabe destacar que, de acordo com os dados da UEFA, o United teve 70% de posse de bola e finalizou 34 vezes. Ainda, assim, só conseguiu o gol na reta final do confronto.

AGENDA E SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, os Red Devils permanecem na segunda posição, com nove pontos conquistados. O Real Sociedad também venceu na rodada e segue na liderança isolada do Grupo E, com 12 pontos.

Pela competição, o Manchester United volta a campo no dia 27, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Sheriff, da Moldávia, no Old Trafford.