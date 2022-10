Julgamento de Neymar se iniciará na próxima segunda e sentença deve ser definida antes da Copa

Promotoria quer dois anos de prisão e multa de R$ 54 milhões

"Nossa demanda tem duas bases. A primeira delas é um crime de corrupção privada. E, a segunda, um crime de fraude na modalidade de simulação contratual. Neymar, com a conivência de seus pais, dos dirigentes do Barcelona e dos dirigentes do Santos, traiu a confiança que os irmãos Sonda (donos da DIS) lhe deram", afirmou o advogado de acusação Aulo Nasser.



Embora a promotoria queira dois anos de prisão para o jogador e uma multa de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões), a empresa quer cinco anos de cadeia para Neymar e pede que ele seja impedido, por igual período, de jogar futebol. A DIS também reivindica mais cinco anos para os pais do craque, além de outros oito anos para os ex-presidentes Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, então vice-presidente do Barcelona.



O julgamento é baseado na denúncia apresentada há sete anos pela empresa brasileira que pertence ao grupo Sonda. A DIS alega que adquiriram 40% dos direitos do jogador (quando ele jogou pelo Santos aos 17 anos) por dois milhões de euros. Porém, aponta que foi vítima de uma fraude arquitetada pelo jogador, seus parentes e o Barça em 2013, quando assinaram dois contratos simulados sem levar em conta que os direitos do craque pertenciam ao Peixe e a empresa.

Liderada por Delcir Sonda, a DIS aponta que os envolvidos fizeram um manobra para não pagar o que lhe é de direito, culminando com delitos de corrupção entre particulares e fraude por contrato simulado.



Neymar e os envolvidos negaram ter cometido um delito, mas em 2017, o Tribunal Superior da Espanha rejeitou recursos do jogador, de seus pais, da N&N e dos dois clubes, abrindo caminho para que o caso fosse julgado.



O julgamento terá duração de um mês e a sentença deve ser conhecida antes do início da Copa do Mundo no Catar. André Cury, então mediador da contratação, e Andoni Zubizarreta, na época diretor esportivo do Barça, serão os primeiros a depor. O mesmo acontecerá com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.