Xavi durante o jogo do Barcelona contra a Inter de Milão - Foto: Pau BARRENA / AFP

Publicado 13/10/2022 15:25

Após o empate com a Inter de Milão em 3 a 3, que complicou a vida do Barcelona na Liga dos Campeões, o técnico Xavi afirmou que a competição "está sendo muito cruel" com o time. Durante a entrevista coletiva da última quarta-feira, o treinador analisou o jogo contra a equipe italiana e lembrou as duas derrotas do Barça nesta fase de grupos.

“Esta Champions está sendo muito cruel. Nós sofremos muito no segundo tempo. O primeiro foi excelente novamente. Está sendo cruel desde Munique, passando por Milão e hoje também. Merecíamos mais, mas esta é a Liga dos Campeões. Deveríamos ter feito a partida do primeiro tempo, com aquela intensidade e ritmo. Temos que remar para a frente”, disse o treinador.

Na última quarta-feira, o Barcelona arrancou o empate com a Inter de Milão, nos acréscimos, mas a situação ainda é deliciada. Atualmente, o Grupo C está da seguinte forma: já classificado para as oitavas de final, o Bayern de Munique lidera, com 12 pontos. A Inter aparece em segundo, com sete. O Barcelona ocupa o terceiro lugar, com quatro. Por fim, o Viktoria Plzen ainda não pontuou e está na lanterna.

Como tem a vantagem no confronto direto (vitória no jogo de ida), a Inter de Milão garante vaga nas oitavas de final - e consequentemente elimina o Barcelona - caso ganhe na próxima rodada. O adversário é o Viktoria Plzen.