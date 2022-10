"Fun Fest Bora" acontecerá no Estádio Nilton Santos - Divulgação/Fun Fest Bora/Botafogo

Publicado 13/10/2022 13:26

O Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, receberá o evento "Fun Fest Bora" entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro, para transmissões da Copa do Mundo, que acontecerá no Catar. O local estará reservado e contará com atrações musicais e ações culturais para engajar os cariocas durante a competição mais esperada dos últimos quatro anos.



Será a primeira edição da "Fun Fest Bora" e a festa contará com a presença de diversos artistas nacionais. Cabelinho, Kevin o Chris, Teto, Pocah, Tz da Coronel, Maneirinho, Vitão, Chefin, WC no Beat, Md Chefe, Mc TH, Bom gosto, entre outros, são algumas das atrações já confirmadas pela organização.

O evento conta com as empresas Brahma e Coca-Cola na parceria quanto ao apoio operacional em mais um palco de torcida pelo hexa da seleção brasileira. Confira datas e preços:

INFORMAÇÕES GERAIS:



- Datas de funcionamento: Dias 24 e 28 de novembro e 02, 05, 09, 13 e 18 de dezembro

- Horário de aberura: 14h

- Ingressos: A partir de R$ 55

- Classificação etária: Todas as idades

(Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável)



PREÇOS:



- Entrada Individual 24/11 - R$ 55

- Entrada Individual 28/11 - R$ 55

- Entrada Individual 02/12 - R$ 55

- Entrada Individual 05/12 - R$ 55

- Entrada Individual 09/12 - R$ 55

- Entrada Individual 13/12 - R$ 55

- Entrada Individual 18/12 - R$ 55

- Combo 1 fase - R$ 110

- Combo 1 fase + Oitavas - R$ 132