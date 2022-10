Thiago Silva chegou aos 100 jogos e entrou para seleto grupo de recordistas - Glyn KIRK / AFP

Publicado 13/10/2022 12:11

Thiago Silva escreveu mais um capítulo da sua história no futebol europeu. O veterano zagueiro, de 38 anos, entrou em campo pela 100ª vez na Liga dos Campeões, na última terça-feira (11), na vitória do Chelsea sobre o Milan por 2 a 0.

O jogador está em sua 14ª participação na Liga dos Campeões. Ao todo, foram três edições com o Milan, oito com o Paris Saint-Germain e, por enquanto, três com o Chelsea. Ele foi campeão com os Blues na temporada 2020/21 e vice com o PSG em 2019/20.

O zagueiro, ex-Fluminense, é o quinto brasileiro a alcançar 100 jogos na Liga dos Campeões. Além de Thiago Silva, os outros nomes são Roberto Carlos (120), Daniel Alves (111), Fernandinho (103) e Marcelo (102).

Com a vitória sobre o Milan, o Chelsea chegou aos sete pontos e continuou na liderança do Grupo E da Liga dos Campeões. Na próxima rodada, os Blues visitam o vice-líder Salzburg, fora de casa, valendo a vaga nas oitavas de final.