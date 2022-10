Mbappé - AFP

Publicado 13/10/2022 11:19

Rio - Em rota de colisão no PSG, Kylian Mbappé pode não conseguir se transferir para o Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhol, o atual campeão da Liga dos Campeões "fechou as portas" para o francês, após a negociação frustrada na última janela de transferências. O astro preferiu renovar o seu contrato com o clube de Parias.

Apesar da decisão, Mbappé não estaria satisfeito e desejaria deixar o PSG o mais rápido possível. De acordo com informações do jornal francês "Le Parisien", o desejo do atacante é mudar de clube depois do final da próxima temporada.

De acordo com a imprensa da Europa, o francês se sente traído pelo PSG, mesmo após a renovação contratual que o elevou ao posto de jogador mais bem pago do futebol. Os dirigentes do clube de Paris não teriam cumprido promessas em relação ao jogador. Mbappé esperava jogar com um centroavante ao seu lado no esquema 4-2-2, porém, nenhum grande nome foi e a equipe atua em variações do 3-5-2 e 3-4-3, o que estaria desagradando o atacante.

Revelado na base do Monaco, Kylian Mbappé chegou ao PSG em 2017. Com 23 anos, o seu contrato vai até o meio de 2025. Na atual temporada, apesar dos rumores extracampo, o atacante vive bom momento com 12 gols em 13 partidas pelo clube francês.