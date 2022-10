Lana Wolf é musa do Rangers - Reprodução / Instagram

Lana Wolf é musa do RangersReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2022 10:30 | Atualizado 13/10/2022 10:32

Rio - Figura conhecida na Escócia e estrela do OnlyFans, a torcedora do Rangers, Lana Wolf viveu momentos dramáticos nas últimas semanas. Em depoimento ao jornal britânico "The Sun", ela revelou ter sido mantida refém e espancada pelo seu ex-namorado, que morava na Espanha.

De acordo com Lana, o relacionamento dos dois durou apenas um mês. Os problemas começaram a ocorrer na segunda vez que ela esteve na Espanha. De acordo com a modelo, seu ex-namorado já havia a ameaçado trancá-la em um armário.

Após o ocorrido, ele se desculpou e a escocesa acabou retornando para mais um encontro. No entanto, as atitudes violentas continuaram. Lana contou que foi proibida de sair de seu quarto de hotel para ir num bar, além de ter sido estrangulada, espancada e mordida.

"Ele me trancou no apartamento e eu queria sair. Pegou uma faca da cozinha e disse que ia esfaquear as pessoas no bar, e estava apontando a faca para mim", relatou ao The Sun.

O rapaz seguiu agredindo Lana em público e acabou sendo detido pela polícia. O ex-namorado confessou o crime. Coberta de hematomas, Lana agora tem uma medida protetiva contra ele.