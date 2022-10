Luto - Reprodução

Publicado 13/10/2022 13:00

Rio Grande do Sul - Uma notícia triste envolvendo o mundo do futebol aconteceu na última terça-feira. O ex-jogador do Grêmio, Neuton Picolli, de 32 anos, se envolveu em um acidente de carro no interior do Rio Grande do Sul. A batida acabou levando a morte da sua esposa, Mariáh Assoni Santin.

Neuton Picolli ao lado de Mariáh Reprodução / Instagram

O acidente aconteceu na BR-153, entre os municípios de Severiano de Almeida e Três Arroios. O atleta dirigia uma caminhonete que se chocou com um caminhão. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Neuton perdeu o controle do veículo que colidiu frontalmente com um caminhão que vinha em sentido contrário.

Neuton foi encaminhado para o Hospital de Caridade em Erechim e não sofreu ferimentos graves. Mariáh Assoni Santin, que também tinha 32 anos, era professora do curso de Odontologia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Erechim.

Revelado pelo Grêmio, Neuton atua como lateral-esquerdo. Ele deixou o clube gaúcho em 2011 e acetou com a Udinese, da Itália. Também atuou emprestado a times da Espanha. De volta ao Brasil, além do Juventude, jogou na Chapecoense e no Ypiranga de Erechim, sua cidade natal. O último clube do atleta foi o Azuriz-PR, em 2021.