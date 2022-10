Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi tem investido muito dinheiro no time nas últimas temporadas - AFP/FRANCK FIFE

Publicado 13/10/2022 13:16

Crítico ferrenho do craque Neymar, o ex-jogador e comentarista Jerôme Rothen atacou Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, na "RMC Sport". O francês condenou a postura do gestor diante de diversas crises internas enfrentadas pelo clube francês.

"Faz 10 anos que está no PSG e sua gestão tem sido um desastre, seja com jogadores, técnicos diretores esportivos... E agora continua. Estamos cientes de que Luis Campos está chateado com a situação atual. Nasser é responsável. Não pode se esconder. Nasser nunca fala, nunca faz nada", disse Jerôme.

O ex-jogador também utilizou seu período como profissional para comparar Nasser Al-Khelaifi a outros profissionais com quem já trabalhou em sua carreira.

"Tive sorte em minha carreira de conhecer grandes presidentes, entre eles Jean-Louis Campora. Todos sabiam que quando ele entrava em seu escritório, havia respeito e autoridade. Quando entrava no vestiário, se ouvia o som de uma mosca. Nasser Al-Khelaifi é uma marionete que foi posta lá há alguns anos quando os qataris chegaram no PSG. Ninguém o respeita."

Além da crise com Kylian Mbappé, que deseja sair do Paris Saint-Germain, o clube está envolvido em um escândalo nas redes sociais. Segundo o portal "Mediapart", Nasser Al-Khelaifi contratou uma agência para fazer campanhas violentas contra alguns de seus jogadores em meio a temporada questionável.