Publicado 13/10/2022 14:05

Rio - O zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira, Éder Militão, entrou com um novo processo contra Karoline Lima, sua ex-namorada e influenciadora. O atleta pede que a pensão alimentícia da filha do ex-casal, Cecília, seja fixada no valor de R$ 6.060,00, além de despesas com saúde, educação e duas atividades extracurriculares. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, Militão alega que é um "jogador de futebol em ascensão", mas que atua em uma profissão instável e, por isso, não poderia custear um valor maior. Os advogados ainda afirmaram que o zagueiro apoia financeiramente membros da sua família como pais e irmãos. Além disso, Karoline Lima, como influenciadora, e teria boas condições para ajudar no sustento da filha. A decisão surpreendeu os advogados da ex-namorada do zagueiro.

"Fomos mais uma vez surpreendidas, até porque a Karol estava negociando extrajudicialmente a pensão da Cecília com o Éder. A Karol não tinha nem ao menos envolvido a assessoria jurídica e não queria essa exposição. Agora precisamos entender o processo, estudar o caso. Ainda não temos acesso, nem recebemos qualquer tipo de citação. A gente precisa ter acesso ao processo e entender o que ele está alegando para que a gente possa se manifestar", afirmou.

O namoro de Karoline e Éder Militão se encerrou no fim de julho, antes mesmo do nascimento da filha do casal: Cecília. O relacionamento dos dois enfrentou grande crise durante a gravidez da influenciadora. Karoline utilizou as redes sociais para reclamar do comportamento do jogador, que segundo ela teria a abandonado para viajar para baladas em outros países. O zagueiro já havia entrado com um processo contra Karoline alegando prejuízo moral.