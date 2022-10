Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 11:45

Rio - A modelo Danielle Chávez utiliza a plataforma do OnlyFans para ganhar dinheiro. Porém, ela tem muito interesse no futebol e deseja fazer investimentos. Recentemente, a musa da plataforma de conteúdo adulto revelou que deseja assumir o controle do futebol de algum clube da América do Sul.

fotogaleria

Torcedora do O'Higgins, a modelo fez uma vaquinha para comprar o clube chileno. O futebol da equipe estava sendo oferecido a investidores por 20 milhões de dólares (R$ 105 milhões). Porém, após Danielle Chávez se tornar a principal candidata a compradora, os donos do clube desistiram da operação e foram acusados de preconceito.

Ainda não se sabe qual o valor que Danielle está disposta a pagar. Em sua última parcial para a vaquinha para comprar o clube chileno era havia arrecadado cerca de 8 mil dólares (algo em torno de R$ 40 mil).