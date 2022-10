Mário Bittencourt queria Matheus Babi no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/10/2022 11:23

Rio - Titular incontestável no Fluminense em 2022, André poderia ter seguido rumo em outro clube. O volante, sem espaço no Tricolor no ano passado, só teria ficado no time por causa da grave lesão de Hudson. Segundo o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, o jovem chegou a ser oferecido em troca do atacante Matheus Babi, atualmente no Athletico-PR. O mandatário alvinegro também disse que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ofereceu Ganso como opção.

"Quase (o André foi pro Botafogo). O Mário Bittencourt queria muito o Babi, que foi pro Athletico. Eu quase fechei. Ele não tinha dinheiro, o Athletico veio com dinheiro. Ele ofereceu alguns jogadores. Ofereceu o Ganso (à época na reserva). Eu falei: “Ganso eu não quero, porque não posso pagar”. E ele começou a oferecer jogadores. Ofereceu o André. Falei com o (Eduardo) Freeland (ex-diretor executivo de futebol alvinegro): “Esse jogador é bom, me agrada”. Até então tinha oferecido só tranqueira. Aí voltei dizendo que gostava da opção do André, mas aí o Hudson machucou e ele ficou. A negociação do André seria com o Babi. O Hudson machucou, ele entrou bem e ficou. Seria uma negociação para ele vir por duas temporadas, mas sem venda fixada. E a gente teria uma taxa de vitrine de 20%", contou Ducesio ao canal "Resenha com TF".

André é peça incontestável no time de Fernando Diniz. O jovem, que completou 100 jogos pelo clube no início deste mês de outubro, atuou em 53 só em 2022. Nessa temporada, ele marcou dois gols e deu duas assistência. Além dele, Ganso se destacou com oito gols e oito assistências em 51 jogos neste ano.