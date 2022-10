Cantor Drake estampará a logo de sua gravadora na camisa do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Publicado 14/10/2022 11:48

O Barcelona anunciou uma novidade em seu uniforme para o clássico de domingo contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão terá uma coruja, logo da gravadora do cantor Drake, no espaço de patrocínio master na camisa.



A novidade é uma homenagem que a Spotify, patrocinador do Barcelona, fará ao rapper canadense, que se tornou o primeiro a alcançar mais de 50 bilhões de reproduções no aplicativo de streaming de música.



"O Spotify concedeu o espaço privilegiado da camisa como parte da parceria com o clube. É parte de uma das ações que as duas marcas vão fazer em busca de experiências inovadoras para os fãs do futebol, ao mesmo tempo em que busca ajudar a alcançar novas audiências através da música", afirmou o Barcelona.