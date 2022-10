Brasil vai buscar título inédito - Divulgação/FIVB

Publicado 14/10/2022 15:46

Rio - O sonho do título inédito está mais vivo do que nunca para as meninas do vôlei. Prata nas edições de 1994, 2006 e 2010, o Brasil está de volta a uma final do Mundial Feminino depois de 12 anos. Com apenas uma derrota em 11 jogos, a equipe do técnico José Roberto Guimarães tem pela frente a Sérvia, atual campeã mundial e invicta na competição até o momento. A final acontece na cidade de Apeldoorn, na Holanda neste sábado, às 15h, com transmissão do sportv e da TV Globo. A disputa do bronze do Mundial entre as seleções dos Estados Unidos e da Itália começa às 10h45, com a transmissão do sportv.

"Tenho certeza de que vai ser uma final especial. A Sérvia é uma seleção com uma constância de bons resultados e tem uma característica bem similar à seleção italiana, com uma jogadora que pode desequilibrar, caso da Boskovic. Ao memos tempo, vejo uma seleção brasileira com um jogo coletivo muito inspirador e encantando o mundo pela maneira de jogar, tendo não só a Gabi como principal referência, mas também a Carolana, a experiência da Carol Gattaz, além de meninas que fazem parte desta renovação, que estão cada vez mais confiantes. Vamos em busca deste ouro inédito", afirmou a bicampeã olímpica Fabi.

Essa será a segunda vez do Brasil em uma decisão do Mundial. Em 2010, a equipe foi derrotada pela Rússia. Para chegar a decisão, a Seleção superou a Itália na semifinal e venceu por 3 sets a 1.