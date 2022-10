O CBI de Remo e Pararemo conta com cerca de 300 atletas inscritos de 21 clubes de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Recife, Natal, Belém, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas - Divulgação

Publicado 14/10/2022 15:28 | Atualizado 14/10/2022 15:29

Rio - O Estádio de Remo da Lagoa, no Rio de Janeiro, sediará o maior evento sobre as águas de 2022, de 18 a 23 de outubro, a partir das 9 horas, quando acontece o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo 2022 e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem 2022, com a participação de mais de 400 atletas de todas as regiões do país, com entrada franca.

O Campeonato Brasileiro de Remo e Pararemo 2022 começa nesta terça-feira (18), às 9 horas, com a realização dos treinos oficiais, provas eliminatórias e repescagem. A Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem 2022 tem início no dia seguinte, quarta-feira (19), no mesmo horário. Na sexta-feira (21), a partir das 9 horas, serão realizadas as semifinais. No sábado (22), a partir das 9 horas, e no domingo (23), a partir das 10h30, começam as provas finais, que definirão os campeões de cada categoria.

O CBI de Remo e Pararemo conta com cerca de 300 atletas inscritos de 21 clubes de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Recife, Natal, Belém, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas. Vale lembrar que a competição segue o mesmo padrão do ano passado, com igualdade de gênero nas provas, sendo o mesmo número de provas femininas e masculinas.

Nas provas de remo e pararemo os barcos usados pelos atletas são o Double Skiff, Quatro Sem, Four Skiff e Oito Com, Single Skiff Pararemo, Double Skiff Pararemo e Quatro Com Pararemo. Na canoagem de velocidade são usados o Caiaque para uma, duas ou quatro pessoas (K1, K2 e K4) e a Canoa para uma, duas ou quatro pessoas (C1, C2 e C4). Na paracanoagem, o Caiaque (K1) e a Canoa Va’á (V1).

As provas de Pararemo vão ter a participação de atletas de países da América do Sul e Canadá e o Training Camp da Fisa para treinadores de Pararemo.

Entre os destaques estão os remadores Lucas Verthein, 12º colocado no single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Uncas Tales, bicampeão mundial Sub 23, ambos do Botafogo. Entre as mulheres, destaque para as remadoras Maria do Carmo Fuhrmann, do Flamengo, que conquistou seis medalhas de ouro e foi a atleta com melhor resultado no CBI Unificado de 2021 entre homens e mulheres, e Lara Pizarro, do CrossRowing de Brasília, campeã sul-americana.

Já a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem conta com mais de 200 inscritos de mais de dez associações. O maior destaque na canoagem é o atleta Isaquias Queiroz, do Flamengo, multimedalhista olímpico, com duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, e uma medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Para Magali Moreira, presidente da Confederação Brasileira de Remo (CBR), a expectativa para a competição é a melhor possível.

“Sempre que realizamos um campeonato brasileiro a expectativa que temos é que seja superado a competição que foi realizada no ano anterior. Para isso, tentamos fazer e disponibilizar o que tem de melhor para os atletas se sentirem o mais próximo possível do que eles teriam numa competição internacional, como sistema de luzes de foto finish, balizamento da raia em perfeita condição, colocação dos barcos na água com a maior segurança e os catamarãs de arbitragem. Este ano, vamos colocar também um telão para que os atletas e o público consigam acompanhar todas as provas da largada até a chegada”, declara Magali Moreira.

O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Rafael Girotto, o evento será uma grande oportunidade para unir as forças do remo e da canoagem.

“Será uma grande experiência é uma oportunidade de unir forças da Canoagem e do Remo, são dois esportes irmãos que estarão juntos competindo lado a lado. Trabalhamos muito por essa união que será benéfica para ambas as modalidades”, afirmou Rafael Girotto.