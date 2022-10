Haaland e Foden são os destaques do Manchester City na temporada - Foto: AFP

Haaland e Foden são os destaques do Manchester City na temporadaFoto: AFP

Publicado 14/10/2022 15:50

Um dos grandes destaques da equipe de Pep Guardiola, o inglês Phil Foden foi recompensado pela boa forma. O Manchester City anunciou nesta sexta-feira (14) a renovação com o jovem de 22 anos até 2027, com uma grande valorização salarial.

Foden, que tinha contrato até 2024, ainda recebia o mesmo salário desde as categorias de base que girava em torno de 13 mil euros por semana. No entanto, seu novo vínculo especula que ele terá o quarto maior salário do elenco, recebendo cerca de 277 mil euros por semana - apenas atrás de Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Jack Grealish.

Foden era tratado como uma das grandes jóias do clube desde os tempos de categoria de base, tanto que estreou na equipe principal com 18 anos de idade. Hoje, titular absoluto, goza de prestígio sob o comando de Pep Guardiola.

Phil Foden soma sete gols e três assistências em apenas 16 jogos na temporada, além de grandes atuações individuais. Além disso, ele já totaliza 182 jogos pela equipe azul de Manchester, com 52 gols e 36 assistências.