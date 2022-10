John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2022 16:26

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor chegou perto de assumir o controle do futebol de outro clube brasileiro. De acordo com Durcesio Mello, presidente alvinegro, o norte-americano acabou sendo convencido que era possível uma operação envolvendo o clube de General Severiano.

"Na verdade, o John Textor ia comprar o América. Eles (Matix Capital) convenceram de que dava para comprar o Botafogo. Ele disse: ‘Mas o Botafogo é muito grande, não vai dar’. Não que o América não seja grande, mas não com a história do Botafogo. E ai, eles convenceram o John de que dava para comprar o Botafogo em dezembro. A nossa negociação não foi nem 30 dias. A gente já tinha tudo pronto, números, tudo", afirmou o dirigente em entrevista ao podcast Resenha com TF.

Além de administrar o futebol do Botafogo, John Textor é acionista majoritário do RWD Molenbeek, da Bélgica, do Crystal Palace, da Inglaterra, e recentemente se tornou dono de ações do Lyon, da França.